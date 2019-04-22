В Ярославле спасатели помогли детям достать с дерева мячик

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-22T15:35:22+03:00

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Мы не раз писали о том, что ярославские спасатели помогали людям, попавшим в беду. Причем, порой, они это делают даже, когда находятся не на службе. Просто не могут пройти мимо тех, кто нуждается в защите и помощи. Такой очень трогательный случай произошел в Ярославле в воскресенье, 21 апреля.

Спасатели поисково-спасательного подразделения, обеспечивающего безопасность людей на воде, отправились на патрулирование потенциально опасных мест на водоемах. Вдруг заметили нескольких детей, оживленно что-то обсуждающих у дерева. Оказалось, у мальчишек на тополь залетел мячик и застрял в ветках в нескольких метрах от земли. Юные футболисты уже подумывали, как бы самим достать игрушку. Не известно, чем бы это закончилось.

Игрушка застряла в ветках на высоте нескольких метров от земли. Фото: ЦГЗ Ярославля.

- Спасатели оказались в нужном месте и в нужное время. С помощью длинного багра, используемого при спасательской работе, мяч был скинут с дерева и возвращен счастливому владельцу, - рассказали в «Центре гражданской защиты» Ярославля.

Напоследок спасатели посоветовали детям играть с мячом подальше от деревьев. Ребята от всей души поблагодарили настоящих спасателей за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU