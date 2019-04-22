В сети выложили видео смертельного ДТП с мотоциклистом в Ярославле

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-22T14:58:32+03:00

ДТП с мотоциклистом на окружной дороге Ярославля попало на видео. Фото: скриншот с видео "Ярнет".

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В сети выложили видео смертельного ДТП с мотоциклистом, которое произошло 20 апреля на окружной дороге в Ярославле. Момент аварии попал на уличные камеры видеонаблюдения компании "Ярнет". На кадрах видно, что машина перестроилась из крайнего ряда влево. И в этот момент в нее сзади влетел мотоцикл. Байк вылетел на встречную полосу и ударился об ограждение.

На дороге образовался затор. Но затормозить успели не все. В результате рядом с местом происшествия произошли и другие мелкие аварии.

Напомним, мотоциклист погиб на месте происшествия. У мужчины остались жена и сын.

ДТП с байкером на окружной дороге в Ярославле. 20.04.19..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU