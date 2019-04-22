В сети выложили видео смертельного ДТП с мотоциклистом в Ярославле
В сети выложили видео смертельного ДТП с мотоциклистом, которое произошло 20 апреля на окружной дороге в Ярославле. Момент аварии попал на уличные камеры видеонаблюдения компании "Ярнет". На кадрах видно, что машина перестроилась из крайнего ряда влево. И в этот момент в нее сзади влетел мотоцикл. Байк вылетел на встречную полосу и ударился об ограждение.
На дороге образовался затор. Но затормозить успели не все. В результате рядом с местом происшествия произошли и другие мелкие аварии.
Напомним, мотоциклист погиб на месте происшествия. У мужчины остались жена и сын.
ДТП с байкером на окружной дороге в Ярославле. 20.04.19..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru
ИСТОЧНИК KP.RU