2019-04-22T14:51:53+03:00
Происшествия

Ярославна незаконно зарегистрировала в своей квартире 13 иностранцев

Полиция выявила факт фиктивной постановки на учет и возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Местная жительница Заволжского района в течение месяца фиктивно зарегистрировала в своей квартире 13 иностранных граждан. 25-летняя девушка нигде не работала и, видимо, таким образом пыталась поправить свое материальное положение. Проживать по месту жительства иностранцы естественно не собирались.

– Полицейские напоминают, что в случае постановки на учёт иностранного гражданина в своем жилом помещении, он обязан проживать в нем в течение всего времени пребывания, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан возбуждено уголовное дело. Теперь девушка может заплатить штраф или оказаться за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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