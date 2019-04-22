Побил, угрожал ножом и украл телефон и деньги: в Ярославской области прохожий напал на женщину

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-22T14:12:56+03:00

Все это случилось в светлое время суток

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В Ярославском районе на 39-летнюю местную жительницу напал неизвестный мужчина. Женщина стояла в светлое время суток возле железнодорожной станции. Агрессивный прохожий угрожал ножом, наносил побои, украл мобильный телефон и деньги. Полицейские нашли разбойника. Им оказался 59-летний житель Гаврилов-Яма. Он был судим ранее. Подозреваемый во всем сознался, дал показания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Напомним, в Даниловском районе коллега украла у учительницы деньги из сумки, оставленной в классе.

ИСТОЧНИК KP.RU