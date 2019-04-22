В Ярославской области коллега украла у учительницы 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-22T13:46:16+03:00

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В Даниловском районе 32-летняя учительница средней общеобразовательной школы оставила свою сумку в кабинете. Когда она вернулась в класс, то обнаружила, что у нее пропало 5 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. Оказалось, что украла деньги ее коллега, 32-летняя подозреваемая. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции просят не оставлять без присмотра свое имущество даже на короткий срок. Если у вас что-то пропало, незамедлительно обратитесь в полицию по телефонам: 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU