2019-04-22T12:52:22+03:00
Общество

Суд обязал арендатора Петропавловского парка в Ярославле выплатить 35 миллионов рублей

Эти деньги компания «ГИЛСИ» задолжала за пользование территорией
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Компания "ГИЛСИ" обещала облагородить Петропавловский парк, но так и не выполнила этого. Фото: архив "КП".Компания "ГИЛСИ" обещала облагородить Петропавловский парк, но так и не выполнила этого. Фото: архив "КП".
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Ярославский арбитражный суд обязал компанию «ГИЛСИ» выплатить 34,8 миллиона рублей за аренду Петропавловского парка.

Фото решения суда на своей страничке в сети «Фейсбук» выложила градозащитница Елена Богданова.

С иском в суд к компании обратилось межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях. Суд посчитал, что требования о выплате 24,4 миллиона рублей, которые задолжала компания бюджету, справедливыми. Также суд постановил выплатить пени почти на 10 миллионов рублей. Кроме этого, с «ГИЛСИ» потребовали перечислить в федеральный бюджет 197,2 тысячи рублей в качестве госпошлины.

Напомним, компания «ГИЛСИ» планировала построить в Петропавловском парке гостиничный комплекс. Для этого и взяла его в аренду еще в 2005 году. Однако инвестиционный контракт был расторгнут. По мнению властей, фирма не выполняла обязательства по сохранению этой территории, которая является объектом культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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