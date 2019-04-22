2019-04-22T12:32:09+03:00
Общество

В Ярославле выбрали самую красивую бабушку

«Гранд миссис Ярославль — 2019» стала Ирина Грановитова
Екатерина РЯБЦЕВА
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Возраст участниц – от 48 до 65 летВозраст участниц – от 48 до 65 летФото: Мэрия Ярославля
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В пятницу, 19 апреля, в Ярославле прошел конкурс красоты «Гранд миссис Ярославль — 2019». Финал состоялся в концерт-холле «Кино». Основной темой презентаций участниц стала «Знойная Мексика».

Мероприятие проходит в нашем городе уже второй раз. Придумала конкурс для молодых бабушек Наталья Куликова. Возраст участниц – от 48 до 65 лет. Почетное звание «Гранд миссис Ярославль» получила Ирина Грановитова. Первой вице-миссис стала Алла Романюк, а второй – Наталья Павленко. Женщины получили свои короны и искупались в овациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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