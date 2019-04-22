2019-04-22T15:02:37+03:00
Общество

Ярославец в одиночку вышел на субботник и прибрался в брагинской роще

Мужчина выставил в соцсети фото и написал, что «одному сложно»
Екатерина РЯБЦЕВА
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Игорь Беджанян решил прибраться в роще рядом с «Центром детей и юношества» в Дзержинском районе/ФОТО: "Подслушано в Ярославле!" ВконтактеИгорь Беджанян решил прибраться в роще рядом с «Центром детей и юношества» в Дзержинском районе/ФОТО: "Подслушано в Ярославле!" Вконтакте
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Ярославец вышел на субботник в гордом одиночестве. Игорь Беджанян решил прибраться в роще рядом с «Центром детей и юношества» в Дзержинском районе. После уборки горожанин выставил фото в группе «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте. Мужчина надеялся, что к нему присоединятся другие добровольцы, ведь «мусора много, одному сложно».

Там же он написал, что желающие помочь могут выносить мусор либо к улице Блюхера, либо к асфальтированной дорожке у дворца пионеров при входе в парк.

– Потом отправьте фотоотчет по вайберу или ватсапу Марии Добряковой (89038274501); ей же стоит позвонить и сказать, куда вынесли мусор, чтобы она организовывала вывоз, – написал Игорь.

Еще можно позвонить в администрацию Дзержинского района по телефону 40-94-46: там выдадут мешки и перчатки.

Ярославцы похвалили активиста.

– Молодец, красавчик. Побольше бы таких людей. Но убираться можно не только по субботникам. Заранее выкладывай пост и соберется целая команда единомышленников, – пишет пользовательница Вера.

Среди одобрительных комментариев мелькали и негативные. Но негатив этот направлен не в сторону Игоря, а в сторону властей.

– Я лучше время с семьёй проведу чем с мусором. Я ЖКХ плачу, ну а вы убирайтесь, молодцы… А те, кто должны это делать, отчитаются о проделанной работе и полетят попу на юга греть,– пишет человек с ником Ежик Колючий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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