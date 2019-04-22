Артист из Рыбинска через шоу Андрея Малахова ищет своих родных
Артист из Рыбинска Михаил Стригин побывал на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», которое выходит на телеканале «Россия 1». Мужчина уже несколько лет ищет своих родителей. Дело в том, что еще маленьким он попал в детский дом, и его усыновила семья. Михаил дого не знал, что приемный. А теперь, когда мамы и папы, которые его воспитали, уже нет в живых, он очень хочет раскрыть тайну своего рождения.
Главная героиня выпуска программе Андрея Малахова тоже ищет своих родителей. Стригин выступил в шоу в качестве эксперта, который столкнулся с аналогичной проблемой.
- Мои поиски привели в студию к Андрею Малахову. Надеюсь, после эфира дело сдвинется с места, - написал Михаил на своей страничке в сети «Фейсбук».
Когда программа с участником из Ярославской области выйдет в эфир, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU