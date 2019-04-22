2019-04-22T11:59:37+03:00
Общество

Артист из Рыбинска через шоу Андрея Малахова ищет своих родных

Михаил Стригин принял участие в шоу «Прямой эфир»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Михаил Стригин из Ярославской области снялся в шоу Андрея Малахова. Фото: страничка Михаила Стригина в Facebook/Михаил Стригин из Ярославской области снялся в шоу Андрея Малахова. Фото: страничка Михаила Стригина в Facebook/
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Артист из Рыбинска Михаил Стригин побывал на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», которое выходит на телеканале «Россия 1». Мужчина уже несколько лет ищет своих родителей. Дело в том, что еще маленьким он попал в детский дом, и его усыновила семья. Михаил дого не знал, что приемный. А теперь, когда мамы и папы, которые его воспитали, уже нет в живых, он очень хочет раскрыть тайну своего рождения.

Главная героиня выпуска программе Андрея Малахова тоже ищет своих родителей. Стригин выступил в шоу в качестве эксперта, который столкнулся с аналогичной проблемой.

- Мои поиски привели в студию к Андрею Малахову. Надеюсь, после эфира дело сдвинется с места, - написал Михаил на своей страничке в сети «Фейсбук».

Когда программа с участником из Ярославской области выйдет в эфир, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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