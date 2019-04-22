2019-04-22T11:05:16+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина угнал машину и попал в ДТП

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Пошехонском районе мужчина ехал за рулем «Рено». Он был сильно пьян, и, не справившись с управлением, выехал на встречку. Произошла авария. Легковушка столкнулась с «Шевроле», никто не пострадал. Прибывшие сотрудники ГИБДД увидели, что водитель в состоянии алкогольного опьянения, а потом выяснили, что машина ему не принадлежит. 41-летнего мужчину отправили в полицию. Там он рассказал, что увидел машину без водителя. Он заглянул во внутрь и обнаружил в зажигании ключи. Идея пришла неожиданно: надо ехать в магазин.

– Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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