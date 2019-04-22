2019-04-22T09:38:01+03:00
Общество

Стало известно расписание теплоходиков в Ярославле

Возить пассажиров они начнут с 27 апреля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Теплоходики в Ярославле начнут возить пассажиров с 27 апреля.Теплоходики в Ярославле начнут возить пассажиров с 27 апреля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 27 апреля в Ярославле откроется пассажирская навигация. Накануне речной порт опубликовал расписание движения теплоходов. По маршруту речной вокзал - Вакарево. теплоходики будут отправляться от речного вокзала Ярославля в 7.30, 11.30, 15.35. По маршруту речной вокзал - Толга отправление будет происходить в 9.20, 13.30, 17.35

На пригородной линии Ярославль - Новые ченцы отправление от Речного вокзала - в 8.05. На втором пригородном маршруте Ярославль - Константиново движение стартует с 8 мая. Соответственно, расписание озвучат чуть позже.

Напомним, в этом году власти Ярославля обсуждали возможность отмены пароходика до Толги. Однако пока решено маршрут сохранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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