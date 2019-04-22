В Ярославле задержан серийный вор велосипедов
В дежурную часть ОМВД России по Фрунзенскому городскому району обратилась местная жительница с жалобой на то, что днем из подъезда ее дома на улице Ньютона неизвестный похитил велосипед стоимостью более 18 тысяч рублей.
В результате следственных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, ранее судимый 34-летний мужчина. Злоумышленник дал признательные показания, похищенное изъято.
Также была установлена причастность задержанного к еще одному аналогичному преступлению. Из подъезда дома на улице Ползунова он похитил велосипед 25-летнего ярославца стоимостью 15 тысяч рублей.
Против него возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
- Полицией на территории региона реализуется комплекс профилактических мероприятий по добровольной регистрации велосипедов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Такие меры помогут предупредить преступления, связанные с кражами велосипедов.
ИСТОЧНИК KP.RU