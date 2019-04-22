2019-04-22T09:19:53+03:00
Происшествия

В Ярославле задержан серийный вор велосипедов

Мужчина никак не мог пройти мимо чужих средств передвижения
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославле задержан серийный вор велосипедов.В Ярославле задержан серийный вор велосипедов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В дежурную часть ОМВД России по Фрунзенскому городскому району обратилась местная жительница с жалобой на то, что днем из подъезда ее дома на улице Ньютона неизвестный похитил велосипед стоимостью более 18 тысяч рублей.

В результате следственных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, ранее судимый 34-летний мужчина. Злоумышленник дал признательные показания, похищенное изъято.

Также была установлена причастность задержанного к еще одному аналогичному преступлению. Из подъезда дома на улице Ползунова он похитил велосипед 25-летнего ярославца стоимостью 15 тысяч рублей.

Против него возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

- Полицией на территории региона реализуется комплекс профилактических мероприятий по добровольной регистрации велосипедов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Такие меры помогут предупредить преступления, связанные с кражами велосипедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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