В Ярославской области три с лишним часа тушили заброшенное здание

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-22T09:00:37+03:00

В Рыбинске пожар в заброшенном здании тушили три с лишним часа. Фото ГУ МЧС по ЯО

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Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании, расположенном по улице Гоголя у дома №57 поступило в дежурную часть в 17 часов 25 минут. На возгорание выехали 5 спецмашин и 19 человек личного состава. Чтобы полностью ликвидировать очаг возгорания огнеборцам понадобилось 3 часа 25 минут. Огнем повреждено строение на площади 150 квадратных метров.

А ночью с воскресенья на понедельник в 2 минуты первого поступило сообщение о пожаре в квартире в доме №21 по улице 9 Мая. Сюда выехали 5 спецмашин и 16 огнеборцев. На полную ликвидацию пожара ушло 34 минуты.

Ни в том, ни в другом случае в Рыбинске, к счастью, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU