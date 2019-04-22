2019-04-22T09:00:37+03:00
Общество

В Ярославской области три с лишним часа тушили заброшенное здание

Огонь вспыхнул в Рыбинске в начале шестого вечера воскресенья, 21 апреля
Мария СОКОЛОВА
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В Рыбинске пожар в заброшенном здании тушили три с лишним часа. Фото ГУ МЧС по ЯОВ Рыбинске пожар в заброшенном здании тушили три с лишним часа. Фото ГУ МЧС по ЯО
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Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании, расположенном по улице Гоголя у дома №57 поступило в дежурную часть в 17 часов 25 минут. На возгорание выехали 5 спецмашин и 19 человек личного состава. Чтобы полностью ликвидировать очаг возгорания огнеборцам понадобилось 3 часа 25 минут. Огнем повреждено строение на площади 150 квадратных метров.

А ночью с воскресенья на понедельник в 2 минуты первого поступило сообщение о пожаре в квартире в доме №21 по улице 9 Мая. Сюда выехали 5 спецмашин и 16 огнеборцев. На полную ликвидацию пожара ушло 34 минуты.

Ни в том, ни в другом случае в Рыбинске, к счастью, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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