2019-04-21T17:32:42+03:00
Общество

В Ярославле реабилитированным гражданам дадут деньги на улучшение жилищных условий

В этом году свои жилищные условия за счет средств областного бюджета смогут улучшить 9 человек
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пять из них уже получили именные свидетельства на общую сумму 5,9 миллиона рублей.

– Мы впервые приняли программу по улучшению жилищных условий этой категории граждан, – рассказал заместитель председателя правительства области Игорь Селезнев. – Всего в областном сводном списке 16 реабилитированных.

Субсидия предоставляется в порядке очереди согласно областному сводному списку реабилитированных лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Документ формирует региональное управление по социальной и демографической политике на основании данных, предоставленных городскими и районными администрациями.

– В этом году на улучшение жилищных условий реабилитированных лиц в областном бюджете предусмотрено 11 миллионов рублей, – сообщила начальник управления Марина Башмашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле судебные приставы пришли на матч «Шинника» из-за должников
Почти коммуна: в Ярославле хозяйка квартиры дала временную прописку 12 иностранцам
В Ярославской области дотла выгорают дачи и хозпостройки в придачу
В центре Ярославля после зимы стало травмоопасным покрытие детской площадки
В Ярославской области разыскивают даму в коричневой куртке
«Увел» золото по дружбе: ярославну на 136 тысяч рублей обокрал знакомый
Ярославцы делают бизнес на вербе к празднику
Остались жена и сын: друзья погибшего на окружной дороге мотоциклиста собирают деньги его семье
Ярославцы за участие в субботнике могут получить велосипед, самокат и часы
«Шинник» в Ярославле переиграл «Тюмень»
В РЖД объяснили причину задержки поездов до Ярославля срочным ремонтом путей
Байк разорвало на части: на окружной дороге в Ярославле разбился мотоциклист
В Ярославле из-за ремонта Октябрьского моста образовались пробки
В Ярославской области клещ присосался к девушке, пока она ехала в автобусе