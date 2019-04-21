В Ярославле реабилитированным гражданам дадут деньги на улучшение жилищных условий

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-21T17:32:42+03:00

В этом году свои жилищные условия за счет средств областного бюджета смогут улучшить 9 человек

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Пять из них уже получили именные свидетельства на общую сумму 5,9 миллиона рублей.

– Мы впервые приняли программу по улучшению жилищных условий этой категории граждан, – рассказал заместитель председателя правительства области Игорь Селезнев. – Всего в областном сводном списке 16 реабилитированных.

Субсидия предоставляется в порядке очереди согласно областному сводному списку реабилитированных лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Документ формирует региональное управление по социальной и демографической политике на основании данных, предоставленных городскими и районными администрациями.

– В этом году на улучшение жилищных условий реабилитированных лиц в областном бюджете предусмотрено 11 миллионов рублей, – сообщила начальник управления Марина Башмашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU