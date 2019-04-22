В Ярославской области ко Дню Победы отремонтируют дома ветеранам

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-22T08:33:52+03:00

В Тутаевском районе ветеранам ВОВ помогут с ремонтными работами в их домах. Фото администрации Тутаевского МР.

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Администрация района в преддверии 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне решила помочь ветеранам и провести необходимые ремонтные работы в их домах. Средства на это выделены из бюджета Ярославской области. Список ветеранов, которым планируется оказать подобную помощь, в Тутаевском районе уже подготовлен.

Вот уже более трех недель сотрудники МБУ «Центр Управления ЖКК ТМР» совместно с представителями администрации сельских поселений объезжают пожилых людей. Уточняют их пожелания, производят замеры и составляют сметные расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU