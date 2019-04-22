2019-04-22T07:37:04+03:00
Общество

В Ярославской области прошел «Марш парков»

Международная природоохранная акция состоялась в Переславле-Залесском в 24 раз
Мария СОКОЛОВА
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В Переславле-Залесском в 24 раз состоялась международная экологическая акция "Марш парков". Фото администрации Переславского МРВ Переславле-Залесском в 24 раз состоялась международная экологическая акция "Марш парков". Фото администрации Переславского МР
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Участники экологического движения собрались в городском Доме культуры накануне выходных. Здесь работала выставка «Страницы Красной книги», на которой экспонировались рисунки и фотографии редких и исчезающих видов растений и животных Ярославской области.

Организаторы акции – сотрудники национального парка «Плещеево озеро», подготовили для детей интересную программу, рассказали про Красную книгу, провели интерактив по исчезнувшим, редким и находящимся на грани исчезновения животным Ярославской области.

После собрания на Народной площади состоялся небольшой танцевальный флешмоб, а затем участники акции разошлись по кафедрам «Экологической школы одного дня». О редких и исчезающих видах флоры и фауны нашего региона школьникам рассказали студенты Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова.

Сотрудники национального парка объяснили, как защитить лес от пожара, чем охрана озера борется с браконьерами. Дети узнали о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях, играли в «Плещеевское судоку», определяли по спилам породы деревьев и даже побывали следопытами-детективами. В игровой форме ребята узнали много нового о природе родного края, и, мы надеемся, задумались о ее сохранении.

Национальный парк «Плещеево озеро» организует в Переславле «Марш парков» ежегодно с 1995 года. Акция до сих пор не утратила своей актуальности, собирает все больше участников и привлекает внимание общества к проблемам охраняемых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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