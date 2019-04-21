В центре Ярославля после зимы стало травмоопасным покрытие детской площадки

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-21T13:30:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В самом центре Ярославля в Бутусовском парке прошлой осенью мэрия заменила старый детский городок на более современный. А перед этим весной прошлого года на детской площадке, где очень любят играть дети, было уложено новое прорезиненное покрытие из современных материалов. Видно, когда устанавливали новый детский городок, что-то не учли, и за зиму покрытие, которому нет и двух лет, вытерлось и теперь зияет дырами с песком и мелкой галькой.

Горки в новом городке высокие, так что получить мелкую травму в запале игры дети могут запросто. Наверное, стоит мэрии Ярославля подумать не только о красивом детском замке, но и о ремонте или замены покрытия на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU