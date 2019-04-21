2019-04-21T16:08:16+03:00
Общество

Почти коммуна: в Ярославле хозяйка квартиры дала временную прописку 12 иностранцам

Теперь ей придется ответить по закону
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На 44-летнюю женщину пожаловались в ОМВД России по Ленинскому городскому району Ярославля. В ходе проверки поступившей информации полицейские установили, что 12 иностранных граждан были зарегистрированы хозяйкой квартиры с условием, что проживать они по данному адресу не будут.

Против «добросердечной» женщины возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан – ст. 322.3 УК РФ.

- Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации в соответствии со ст. 322.3 УК РФ - наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, - предупреждают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле судебные приставы пришли на матч «Шинника» из-за должников
В Ярославле реабилитированным гражданам дадут деньги на улучшение жилищных условий
В Ярославской области дотла выгорают дачи и хозпостройки в придачу
В центре Ярославля после зимы стало травмоопасным покрытие детской площадки
В Ярославской области разыскивают даму в коричневой куртке
«Увел» золото по дружбе: ярославну на 136 тысяч рублей обокрал знакомый
Ярославцы делают бизнес на вербе к празднику
Остались жена и сын: друзья погибшего на окружной дороге мотоциклиста собирают деньги его семье
Ярославцы за участие в субботнике могут получить велосипед, самокат и часы
«Шинник» в Ярославле переиграл «Тюмень»
В РЖД объяснили причину задержки поездов до Ярославля срочным ремонтом путей
Байк разорвало на части: на окружной дороге в Ярославле разбился мотоциклист
В Ярославле из-за ремонта Октябрьского моста образовались пробки
В Ярославской области клещ присосался к девушке, пока она ехала в автобусе