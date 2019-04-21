Почти коммуна: в Ярославле хозяйка квартиры дала временную прописку 12 иностранцам

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-21T16:08:16+03:00

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На 44-летнюю женщину пожаловались в ОМВД России по Ленинскому городскому району Ярославля. В ходе проверки поступившей информации полицейские установили, что 12 иностранных граждан были зарегистрированы хозяйкой квартиры с условием, что проживать они по данному адресу не будут.

Против «добросердечной» женщины возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан – ст. 322.3 УК РФ.

- Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации в соответствии со ст. 322.3 УК РФ - наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, - предупреждают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU