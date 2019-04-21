В Ярославской области дотла выгорают дачи и хозпостройки в придачу
В пять часов вечера субботы поступило сообщение о пожаре в дачном доме в деревне Ершники Ростовского района. Туда выехали 2 спецмашины и 7 огнеборцев. Дачу тушили 2 с лишним часа. Дом на площади 84 квадратных метра полностью уничтожен огнем.
В начале двенадцатого часа ночи произошло возгорание в дачном доме в деревне Ларюково Угличского муниципального района. С огнем боролись 3 спецмашины, 9 пожарных. Ликвидировать огонь полностью удалось лишь через четыре с лишним часа. Дом, площадью 117 квадратных метров, выгорел дотла.
Почти в полвторого часа ночи вспыхнул огонь в дачном доме в деревне Почесновики Рыбинского района, расположенный в СНТ «Мечта». 2 машинам спецтехники и 6 огнеборцам пожар удалось потушить полностью через пять с половиной часов. Дачный дом и хозяйственные постройки огнем были уничтожены полностью.
К счастью, ни в одном из пожаров люди не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU