В Ярославской области дотла выгорают дачи и хозпостройки в придачу

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-21T14:19:41+03:00

В деревне Почесновики Рыбинского района дача и хозпостройки выгорели дотла. Фото ГУ МЧС по ЯО

За субботу, 20 апреля, и ночь в воскресенье, 21 апреля, их сгорело три

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В пять часов вечера субботы поступило сообщение о пожаре в дачном доме в деревне Ершники Ростовского района. Туда выехали 2 спецмашины и 7 огнеборцев. Дачу тушили 2 с лишним часа. Дом на площади 84 квадратных метра полностью уничтожен огнем.

В начале двенадцатого часа ночи произошло возгорание в дачном доме в деревне Ларюково Угличского муниципального района. С огнем боролись 3 спецмашины, 9 пожарных. Ликвидировать огонь полностью удалось лишь через четыре с лишним часа. Дом, площадью 117 квадратных метров, выгорел дотла.

Почти в полвторого часа ночи вспыхнул огонь в дачном доме в деревне Почесновики Рыбинского района, расположенный в СНТ «Мечта». 2 машинам спецтехники и 6 огнеборцам пожар удалось потушить полностью через пять с половиной часов. Дачный дом и хозяйственные постройки огнем были уничтожены полностью.

К счастью, ни в одном из пожаров люди не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU