В Ярославской области разыскивают даму в коричневой куртке

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-21T12:05:01+03:00

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В Переславле-Залесском пропала 45-летняя Надежда Викторовна Бутылкина. 16 апреля текущего года она ушла из дома и с тех пор ее из родных никто не видел.

Ее рост 167 сантиметров, женщина худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Год рождения - 1973-й. Одета в коричневую куртку, черные штаны и черные галоши.

Всех, кто что-либо знает о Надежде Викторовне Бутылкиной или видел ее, просят сообщать информацию на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или на 112. Звонок бесплатный по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU