Остались жена и сын: друзья погибшего на окружной дороге мотоциклиста собирают деньги его семье
20 апреля около 12 часов в ДТП на окружной дороге погиб мотоциклист. Для его друзей и близких произошедшее стало настоящей трагедией.
- Сегодня уехал в Вечный Сезон Наш Друг!!! Наш Брат!!!! Нет слов, чтобы описать горе, - пишут в группе «Мото Ярославль» в сети «ВКонтакте» его друзья.
Известно, что погибшего мужчину звали Иван. Все отзываются о нем как об очень позитивном и отзывчивом человеке.
- Очень светлый и хороший был. Никогда не бросил бы в трудную минуту, - рассказал знакомый погибшего байкера Дмитрий Кузнецов.
Разбившийся мужчина работал дальнобойщиком. У него остались жена и сын. В помощь семье в группе «Мото Ярославль» объявлен сбор средств. Проводить товарища в последний путь ярославские байкеры собираются траурной мотоколонной
ИСТОЧНИК KP.RU