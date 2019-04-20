2019-04-20T19:02:00+03:00
Происшествия

Остались жена и сын: друзья погибшего на окружной дороге мотоциклиста собирают деньги его семье

Все отзываются о погибшем ярославце как об очень позитивном и отзывчивом человеке
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мотоцикл Ивана столкнулся с иномаркой на окружной дороге Ярославля. Фото: скриншот с видео Александра Петрова.Мотоцикл Ивана столкнулся с иномаркой на окружной дороге Ярославля. Фото: скриншот с видео Александра Петрова.
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20 апреля около 12 часов в ДТП на окружной дороге погиб мотоциклист. Для его друзей и близких произошедшее стало настоящей трагедией.

- Сегодня уехал в Вечный Сезон Наш Друг!!! Наш Брат!!!! Нет слов, чтобы описать горе, - пишут в группе «Мото Ярославль» в сети «ВКонтакте» его друзья.

Известно, что погибшего мужчину звали Иван. Все отзываются о нем как об очень позитивном и отзывчивом человеке.

- Очень светлый и хороший был. Никогда не бросил бы в трудную минуту, - рассказал знакомый погибшего байкера Дмитрий Кузнецов.

Разбившийся мужчина работал дальнобойщиком. У него остались жена и сын. В помощь семье в группе «Мото Ярославль» объявлен сбор средств. Проводить товарища в последний путь ярославские байкеры собираются траурной мотоколонной

ИСТОЧНИК KP.RU

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