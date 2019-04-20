Ярославцы за участие в субботнике могут получить велосипед, самокат и часы

СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-20T18:11:48+03:00

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20 апреля в Ярославле прошёл общегородской субботник. По данным мэрии города, за этот день было ликвидировано 490 кубометров несанкционированных свалок, вывезено 2000 кубометров мусора. Чистоту на улицах и во дворах наводили не только простые жители. Вместе с горожанами на субботник вышел и мэр Владимир Волков.

— Я благодарю всех ярославцев за участие в подготовке города к весне! Сегодняшний день наглядно показал, как слаженно работают городские службы, и как тесно районные администрации взаимодействуют с жителями. Без участия горожан у нас бы ничего не получилось, — сказал Владимир Волков.

Но на этом работа не закончена. Месячник благоустройства продлится до 8 мая. Активисты акции могут получить призы от мэрии. Для этого городская администрация предлагает поучаствовать в конкурсе конкурс «Я иду на #ЯрСубботник». По условиям надо сфотографироваться с инвентарем для субботника либо за работой на субботнике, Пройти по ссылке https://avatanplus.com/users/me#resource-3959653 и вставить свое фото в рамку #ЯрСубботника. Выложите фото в рамке на своей странице в социальной сети ВКонтакте с хэштэгами #ЯрСубботник и #Включайвесну. победят те, кто наберет больше всего лайков. Победитель конкурса получит велосипед. За второе место подарят самокат, за третье - спортивные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU