В РЖД объяснили причину задержки поездов до Ярославля срочным ремонтом путей
Сразу несколько составов опоздали в пункты назначения на один-два часа
Задержались ярославские поезда.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вечером 19 апреля и утром 20 апреля ряд пассажирских поездов, следующих через Ярославль, задержались в пути. С опозданием от 58 минут до 2 часов 49 минут в пункты назначения прибыли поезда Москва-Ярославль и Ярославль-Москва, Москва-Вологда, Ярославль-Кострома, Александров-Ярославль. Задерживаются также поезда Москва-Череповец и Москва-Лабытнанги.
В РЖД пояснили, что связано это было с проведением срочных ремонтных работ на участке между Ростовом и Ярославлем.
Напомним, также недавно В СЖД нам назвали причины отсутствия туалета на станции Филино в Ярославле.
ИСТОЧНИК KP.RU