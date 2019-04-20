В РЖД объяснили причину задержки поездов до Ярославля срочным ремонтом путей

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-20T15:14:50+03:00

Сразу несколько составов опоздали в пункты назначения на один-два часа

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Вечером 19 апреля и утром 20 апреля ряд пассажирских поездов, следующих через Ярославль, задержались в пути. С опозданием от 58 минут до 2 часов 49 минут в пункты назначения прибыли поезда Москва-Ярославль и Ярославль-Москва, Москва-Вологда, Ярославль-Кострома, Александров-Ярославль. Задерживаются также поезда Москва-Череповец и Москва-Лабытнанги.

В РЖД пояснили, что связано это было с проведением срочных ремонтных работ на участке между Ростовом и Ярославлем.

Напомним, также недавно В СЖД нам назвали причины отсутствия туалета на станции Филино в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU