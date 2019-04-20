2019-04-20T13:13:42+03:00
Общество

В Ярославле из-за ремонта Октябрьского моста образовались пробки

Многим приходилось ехать за Волгу по другому мосту
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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К обеду пробки у Октябрьского моста рассосались.К обеду пробки у Октябрьского моста рассосались.
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В субботу, 20 апреля, ярославцы, которые отправились на дачи или по делам за Волгу через Октябрьский мост, были вынуждены стоять в пробках. Причиной стал ямочный ремонт на въезде на мост.

- Колоссальная пробка на Победе, Республиканской, начинается от ЯЗКМ. Объезжайте. Лично я поеду за Волгу через новый мост, - написал около полудня в группе «Дороги Ярославля» в сети «Фейсбук» Евгений Барышников.

В настоящее время, если верить сервису «Яндекс. Пробки», заторы рассосались.

Напомним, 20 апреля из-за футбольного матча в центре Ярославля ограничили движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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