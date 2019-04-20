2019-04-20T11:16:39+03:00
Происшествия

Безработный из Рыбинска устроил шоппинг на деньги с украденной у москвича карты

Часть средств мужчина потратил в магазинах, а остальное просто снял
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Житель Рыбинск украл у москвича карточку и снял с нее деньги.Житель Рыбинск украл у москвича карточку и снял с нее деньги.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Житель Москвы лишился в Рыбинске своих денег. Пострадавший мужчина родом из Ярославской области, и недавно приехал к себе на родину. Пригласил знакомого отметить встречу. Только на следующий день москвич не нашел своей банковской карты, на которой у него лежало 10 тысяч рублей. Оказалось карточку умыкнул тот самый знакомый, с которым они выпивали.

- Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что после совместного распития спиртных напитков его знакомый уснул. Тогда он забрал банковскую карту, и зная пин-код, в одном из банкоматов снял 7 тысяч рублей. Остальные деньги мужчина потратил, расплачиваясь картой в других магазинах города, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

На вора завели уголовное дело. Известно, что ему 34 года, нигде не работает. Сейчас преступник содержится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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