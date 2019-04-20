2019-04-20T10:13:13+03:00
Общество

В центре Ярославля из-за футбольного матча ограничили движение

В мэрии рассказали, где будет не проехать 20 апреля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле ограничили движение на 20 апреля.В Ярославле ограничили движение на 20 апреля.Фото: Мэрия Ярославля
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20 апреля на ярославском стадионе «Шинник»пройдет футбольный матч между ярославской командой и футбольным клубом «Тюмень». В связи с этим в целях обеспечения безопасности дорожного движения еще вечером 19 апреля в центре города ввели ограничение движения. Действовать оно будет до окончания матча.

Как сообщили в мэрии Ярославля, на участке улицы Володарского от улицы Свободы до улицы Свердлова вводится временное ограничение остановки и стоянки транспорта. А с 13 часов 20 апреля здесь нельзя будет и ездить.

Городские власти обратились к ярославцам с просьбой учесть эти изменения в планировании поездок и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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