2019-04-19T22:36:39+03:00
Общество

Ярославская мать-кукушка бросила детей и задолжала алименты на 500 тысяч рублей

Суд назначил женщине 40 часов обязательных работ
Екатерина РЯБЦЕВА
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Приставы-исполнители отправили административный протокол в суд/ФОТО: УФССП России по Ярославской областиПриставы-исполнители отправили административный протокол в суд/ФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Ярославна, которая отказалась от воспитания своих детей, перестала платить им алименты. С января 2015 года она задолжала 250 тысяч рублей. Взыскателем выступила мать должницы – бабушка, которая воспитывала сына и дочь. Пожилая женщина неоднократно пыталась поговорить с женщиной и вразумить ее. Однако, это не помогало. Горе-мать даже не пыталась найти работу. За это время долг вырос и составил 530 тысяч рублей. Приставы-исполнители отправили административный протокол в суд. Суд назначил должнице наказание в виде 40 часов обязательных работ. Если и в этот раз она уйдет от ответственности, то имеет все шансы пойти по уголовному пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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