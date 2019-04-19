Ярославская мать-кукушка бросила детей и задолжала алименты на 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 22:36 2019-04-19T22:36:39+03:00

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Ярославна, которая отказалась от воспитания своих детей, перестала платить им алименты. С января 2015 года она задолжала 250 тысяч рублей. Взыскателем выступила мать должницы – бабушка, которая воспитывала сына и дочь. Пожилая женщина неоднократно пыталась поговорить с женщиной и вразумить ее. Однако, это не помогало. Горе-мать даже не пыталась найти работу. За это время долг вырос и составил 530 тысяч рублей. Приставы-исполнители отправили административный протокол в суд. Суд назначил должнице наказание в виде 40 часов обязательных работ. Если и в этот раз она уйдет от ответственности, то имеет все шансы пойти по уголовному пути.

ИСТОЧНИК KP.RU