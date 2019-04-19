В Ярославле во время пожара пожилая женщина надышалась дымом
Крупный пожар произошел вечером 19 мая на Тормозной улице в Ярославле. По предварительной информации, около 18 часов огнем оказалась охвачена постройка в частном секторе.
- Толи баня, толи сарайка. Но, учитывая, что с трубой, скорее всего, это баня. Пожарный расчет прибыл быстро, тушат, - рассказал очевидец происшествия Илья Никитин.
От пожара частично оплавились соседние постройки. Говорят, что дымом надышалась пожилая женщина. К счастью, после оказания помощи медиками, ей стало лучше.
По предварительной информации, жертв нет.
В МЧС подробности происшествия пока не сообщают. Говорят, что данные о ЧП появятся чуть позже.
ИСТОЧНИК KP.RU