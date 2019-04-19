В Ярославле во время пожара пожилая женщина надышалась дымом

СЕГОДНЯ 19:39 2019-04-19T19:39:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупный пожар произошел вечером 19 мая на Тормозной улице в Ярославле. По предварительной информации, около 18 часов огнем оказалась охвачена постройка в частном секторе.

- Толи баня, толи сарайка. Но, учитывая, что с трубой, скорее всего, это баня. Пожарный расчет прибыл быстро, тушат, - рассказал очевидец происшествия Илья Никитин.

От пожара частично оплавились соседние постройки. Говорят, что дымом надышалась пожилая женщина. К счастью, после оказания помощи медиками, ей стало лучше.

По предварительной информации, жертв нет.

В МЧС подробности происшествия пока не сообщают. Говорят, что данные о ЧП появятся чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU