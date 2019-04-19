Ярославец украл у своей сожительницы золотые крестики и кольца

СЕГОДНЯ 18:49 2019-04-19T18:49:31+03:00

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Житель Дзержинского района украл у своей сожительницы и ее дочери два золотых крестика и три кольца. Он периодически жил с женщиной в ее квартире и воспитывал двух общих несовершеннолетних детей. Сумма причиненного ущерба составила 13 тысяч рублей. Свою вину сожитель признал в полном объеме. Он пояснил, что в тот момент очень нуждался в деньгах.

– Частью 2 статьи 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU