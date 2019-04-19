2019-04-19T18:49:31+03:00
Происшествия

Ярославец украл у своей сожительницы золотые крестики и кольца

Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Дзержинского района украл у своей сожительницы и ее дочери два золотых крестика и три кольца. Он периодически жил с женщиной в ее квартире и воспитывал двух общих несовершеннолетних детей. Сумма причиненного ущерба составила 13 тысяч рублей. Свою вину сожитель признал в полном объеме. Он пояснил, что в тот момент очень нуждался в деньгах.

– Частью 2 статьи 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле во время пожара пожилая женщина надышалась дымом
В Рыбинске в рамках месячника по уборке прошёл общегородской субботник
Ярославцам предлагают поучаствовать в пасхальной благотворительной акции
Увидели, что поджег сухую траву: росгвардейцы задержали хулигана и вызвали пожарных
В Ярославле сегодня открывается выставка роботов
В Ярославле осудили серийного мошенника, который обманул 18 человек
Экс-главу Переславского района обвиняют в разрушении федерального памятника культуры
Ярославские росгвардейцы нашли мужчин, которые находились в федеральном розыске
На директора «Яргорэлектротранса» завели дело по коррупционной статье
В Ярославской области собутыльник вынес из квартиры спящей хозяйки телевизор, телефон и часы
В Ярославле построят волейбольный центр за 110 миллионов рублей
Над Ярославлем поднялся столб дыма
Ярославец хотел купить запчасти через интернет, но его обманули на 5 тысяч рублей
Под Ярославлем столкнулись два мотоциклиста. Погиб 17-летний парень
Будущее уже наступило: в Ярославскую колонию пытались доставить смартфоны квадрокоптером
Во Фрунзенском районе Ярославля обнаружили наркопритон