В Рыбинске в рамках месячника по уборке прошёл общегородской субботник

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-19T17:19:19+03:00

За время субботника жители города убрали больше тысячи гектаров. Фото: администрация Рыбинска.

Участие в мероприятии приняли около 15 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске 19 апреля состоялся общегородской субботник. Мероприятие приурочили к месячнику благоустройства, который проходит в городе с первого по 30 апреля. За время субботника активисты и жители города убрали больше тысячи гектаров.

- На общегородской субботник вышли коммунальные и промышленные предприятия города, организации торговли, КТОСы, управляющие компании, структурные подразделения городской администрации, учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и общественники, - поделились в пресс-службе администрации Рыбинска.

Всего убирать улицы города вышли более 15 тысяч человек. В мэрии Рыбинска уточнили, что итоги месячника по весенней уборке будут подведены 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU