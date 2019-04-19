Ярославцам предлагают поучаствовать в пасхальной благотворительной акции
Ярославцам предлагают поучаствовать в пасхальной благотворительной акции. Проводит ее благотворительный фонд «География добра». Вырученные деньги направят на лечение трехлетнего Максима Жохова из Ярославской области.
- Работы одаренных детей, учеников художественной школы из скромной глубинки России мы превратили в светлые и душевные открытки. Радуя своих любимых - вы еще и помогаете! Принять участие в акции может каждый - выберите открытки на сайте и внесите пожертвование. Доставка открыток почтой России происходит в любую точку страны, - рассказали организаторы акции.
Подробнее об акции можно узнать на сайте благотворительного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU