СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-19T16:49:35+03:00

Одна из открыток, которую можно отправить другу или родственнику. Фото: geografiyadobra.ru

Участники могут заказать открытки к празднику, а деньги пойдут на помощь больным детям

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Ярославцам предлагают поучаствовать в пасхальной благотворительной акции. Проводит ее благотворительный фонд «География добра». Вырученные деньги направят на лечение трехлетнего Максима Жохова из Ярославской области.

- Работы одаренных детей, учеников художественной школы из скромной глубинки России мы превратили в светлые и душевные открытки. Радуя своих любимых - вы еще и помогаете! Принять участие в акции может каждый - выберите открытки на сайте и внесите пожертвование. Доставка открыток почтой России происходит в любую точку страны, - рассказали организаторы акции.

Подробнее об акции можно узнать на сайте благотворительного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU