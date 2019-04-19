Увидели, что поджег сухую траву: росгвардейцы задержали хулигана и вызвали пожарных

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-19T15:47:45+03:00

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Патрулировавшие в Заволжском районе росгвардейцы заметили, что мужчина поджег сухую траву. Огонь быстро распространился по площади и перекинулся на деревья. Рядом находилась лесополоса. Сотрудники Росгвардии вызвали пожарных и приняли меры для тушения.

Мужчину, который совершил поджег, отправили в отдел полиции для выяснения обстоятельств и дальнейшего разбирательства.

Напомним, недавно росгвардейцы задержали двух мужчин, совершивших кражи. Они находились в федеральном розыске. Один из подозреваемых был обнаружен в Тутаеве.

ИСТОЧНИК KP.RU