Увидели, что поджег сухую траву: росгвардейцы задержали хулигана и вызвали пожарных
Пожара чудом удалось избежать
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Патрулировавшие в Заволжском районе росгвардейцы заметили, что мужчина поджег сухую траву. Огонь быстро распространился по площади и перекинулся на деревья. Рядом находилась лесополоса. Сотрудники Росгвардии вызвали пожарных и приняли меры для тушения.
Мужчину, который совершил поджег, отправили в отдел полиции для выяснения обстоятельств и дальнейшего разбирательства.
Напомним, недавно росгвардейцы задержали двух мужчин, совершивших кражи. Они находились в федеральном розыске. Один из подозреваемых был обнаружен в Тутаеве.
ИСТОЧНИК KP.RU