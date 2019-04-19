В Ярославле сегодня открывается выставка роботов

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-19T15:42:53+03:00

Не оставайтесь в стороне, приходите за новыми впечатлениями, знаниями и положительными эмоциями всей семьей

Дети до 3-х лет могут посетить мероприятие абсолютно бесплатно

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Ярославцам невероятно повезло. Роботизированное, инновационное будущее уже в нашем городе. С 19 апреля начал работу масштабный фестиваль роботов «Робополис». Это невероятное место современных технологий и робототехники. Более 50 экспонатов из разных стран, таких как Китай, Япония, США, не обошли стороной и Россию, разработки которой ничуть не уступают друзьям из зарубежья, сообщает пресс-служба фестиваля.

На мероприятии будет интересно людям всех возрастов, от самых юных до взрослых. Вы сможете обучаться и развлекаться одновременно. Важное отличие «Робополиса», что на фестивали вы можете взаимодействовать со всеми роботами. Каждый гость может поболтать, поиграть, поучиться, посоревноваться абсолютно с любым экспонатом, и испытать ближайшее инновационное будущее на себе.

Шесть зон виртуальной реальности. Вы можете оказаться на самых захватывающих американских горках. Испытать свои нервы на прочность в комнате страха (18+). Сразиться в битве с космическими пауками. Вспомнить 90-ые годы на знаменитой приставке СЕГА.

На мероприятии будет интересно людям всех возрастов, от самых юных до взрослых

Роботизированные животные с искусственным интеллектом, которые умеют запоминать команды, знают несколько языков, могут радоваться и также злиться, и грустить. Отталкиваясь от поведения своего хозяина, формируют свой характер и дальнейшее поведение.

Специальный гость - робот «Деревяка», который предскажет ваше будущее. Роботы, которые сделаны по подобию известных персонажей мультфильмов и кинофильмов, которые с точностью до малейших деталей похожи на любимых нами героев.

Хотите оказаться в любой стране или стать героем популярного фильм за мгновение? Не проблема, технология Хромокей перенесет вас в любое из измерений.

Робот Кики- очаровательный робот – девушка, которая с радостью с вами побеседует, ответит на любые ваши вопросы, и также может взять у вас интервью. Кики очень женственный и добрый робот, на прощание обязательно обменяется с вами дружескими объятьями.

Робот Валера – главный джентльмен мероприятия, обладает отличным чувством юмора, очень любит шутить и веселить гостей выставки, и выступать публично. Каждый час Валера демонстрирует посетителям свой юмористический Stаnd-up.

Все это и многое другое ждет вас на фестивале роботов в "Робополис" уже сейчас.

Не оставайтесь в стороне, приходите за новыми впечатлениями, знаниями и положительными эмоциями всей семьей.

Неограниченное время пребывания на выставке – будет приятным бонусом при ее посещении.

Также дети до 3-х лет могут посетить мероприятие абсолютно бесплатно.

Разместились роботизированные друзья по адресу:

ТРК «Альтаир»

Адрес: Ленинградский проспект, 123

С 19 апреля по 12 мая (включительно)

Время работы: 10:00 – 22:00 ежедневно, без перерывов и выходных.

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ИСТОЧНИК KP.RU