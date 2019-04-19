2019-04-19T15:42:53+03:00
Общество

В Ярославле сегодня открывается выставка роботов

Дети до 3-х лет могут посетить мероприятие абсолютно бесплатно
Поделиться:
Не оставайтесь в стороне, приходите за новыми впечатлениями, знаниями и положительными эмоциями всей семьейНе оставайтесь в стороне, приходите за новыми впечатлениями, знаниями и положительными эмоциями всей семьей
Изменить размер текста:

Ярославцам невероятно повезло. Роботизированное, инновационное будущее уже в нашем городе. С 19 апреля начал работу масштабный фестиваль роботов «Робополис». Это невероятное место современных технологий и робототехники. Более 50 экспонатов из разных стран, таких как Китай, Япония, США, не обошли стороной и Россию, разработки которой ничуть не уступают друзьям из зарубежья, сообщает пресс-служба фестиваля.

На мероприятии будет интересно людям всех возрастов, от самых юных до взрослых. Вы сможете обучаться и развлекаться одновременно. Важное отличие «Робополиса», что на фестивали вы можете взаимодействовать со всеми роботами. Каждый гость может поболтать, поиграть, поучиться, посоревноваться абсолютно с любым экспонатом, и испытать ближайшее инновационное будущее на себе.

Шесть зон виртуальной реальности. Вы можете оказаться на самых захватывающих американских горках. Испытать свои нервы на прочность в комнате страха (18+). Сразиться в битве с космическими пауками. Вспомнить 90-ые годы на знаменитой приставке СЕГА.

На мероприятии будет интересно людям всех возрастов, от самых юных до взрослых

На мероприятии будет интересно людям всех возрастов, от самых юных до взрослых

Роботизированные животные с искусственным интеллектом, которые умеют запоминать команды, знают несколько языков, могут радоваться и также злиться, и грустить. Отталкиваясь от поведения своего хозяина, формируют свой характер и дальнейшее поведение.

Специальный гость - робот «Деревяка», который предскажет ваше будущее. Роботы, которые сделаны по подобию известных персонажей мультфильмов и кинофильмов, которые с точностью до малейших деталей похожи на любимых нами героев.

Хотите оказаться в любой стране или стать героем популярного фильм за мгновение? Не проблема, технология Хромокей перенесет вас в любое из измерений.

Робот Кики- очаровательный робот – девушка, которая с радостью с вами побеседует, ответит на любые ваши вопросы, и также может взять у вас интервью. Кики очень женственный и добрый робот, на прощание обязательно обменяется с вами дружескими объятьями.

Робот Валера – главный джентльмен мероприятия, обладает отличным чувством юмора, очень любит шутить и веселить гостей выставки, и выступать публично. Каждый час Валера демонстрирует посетителям свой юмористический Stаnd-up.

Все это и многое другое ждет вас на фестивале роботов в "Робополис" уже сейчас.

Не оставайтесь в стороне, приходите за новыми впечатлениями, знаниями и положительными эмоциями всей семьей.

Неограниченное время пребывания на выставке – будет приятным бонусом при ее посещении.

Также дети до 3-х лет могут посетить мероприятие абсолютно бесплатно.

Разместились роботизированные друзья по адресу:

ТРК «Альтаир»

Адрес: Ленинградский проспект, 123

С 19 апреля по 12 мая (включительно)

Время работы: 10:00 – 22:00 ежедневно, без перерывов и выходных.

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинске в рамках месячника по уборке прошёл общегородской субботник
Ярославцам предлагают поучаствовать в пасхальной благотворительной акции
Увидели, что поджег сухую траву: росгвардейцы задержали хулигана и вызвали пожарных
В Ярославле осудили серийного мошенника, который обманул 18 человек
Экс-главу Переславского района обвиняют в разрушении федерального памятника культуры
Ярославские росгвардейцы нашли мужчин, которые находились в федеральном розыске
На директора «Яргорэлектротранса» завели дело по коррупционной статье
В Ярославской области собутыльник вынес из квартиры спящей хозяйки телевизор, телефон и часы
В Ярославле построят волейбольный центр за 110 миллионов рублей
Над Ярославлем поднялся столб дыма
Ярославец хотел купить запчасти через интернет, но его обманули на 5 тысяч рублей
Под Ярославлем столкнулись два мотоциклиста. Погиб 17-летний парень
Будущее уже наступило: в Ярославскую колонию пытались доставить смартфоны квадрокоптером
Во Фрунзенском районе Ярославля обнаружили наркопритон