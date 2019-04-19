Экс-главу Переславского района обвиняют в разрушении федерального памятника культуры

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-19T15:33:54+03:00

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Следственный комитет России по Ярославской области передал в прокуратуру для для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд дело на бывшего главу Переславского района Ярославской области. Бывшего 61-летнего чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

- Как следует из материалов уголовного дела, в феврале 2017 года мужчина выдал разрешение на строительство двух жилых домов на объекте культурного наследия федерального значения «Селище «Клещино» Х-ХII вв.». В связи с последующим проведением строительных и земляных работ, данный объект культурного наследия был поврежден, а именно, уничтожен археологический культурный слой на части территории, - пояснили в СУ СКР по Ярославской области.

По оценкам экспертов, материальный ущерб составил 2 миллиона 778 тысяч рублей.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Наложен арест на его имущество в размере, равном сумме ущерба.

Также 19 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела о коррупции на директора ярославского транспортного предприятия «Яргорэлектротранс».

ИСТОЧНИК KP.RU