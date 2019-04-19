2019-04-19T15:26:59+03:00
Происшествия

Ярославские росгвардейцы нашли мужчин, которые находились в федеральном розыске

Их отправили в отдел полиции
Екатерина РЯБЦЕВА
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32-летний ярославец совершил ограбление и скрылся/ФОТО: Росгвардия Ярославль32-летний ярославец совершил ограбление и скрылся/ФОТО: Росгвардия Ярославль
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В Ярославле и области разыскали двух человек, которые скрывались, чтобы не попадать под уголовную ответственность.

Во Фрунзенском районе росгвардейцы задержали мужчину, который находится в федеральном розыске. Он был в квартире на улице Чернопрудной. 32-летний ярославец совершил ограбление и скрылся. Сотрудники Росгвардии отправили его в отдел полиции.

Еще одного подозреваемого задержали в Тутаеве. 32-летний местный житель совершил кражу. Его также доставили сотрудникам полиции, чтобы провести дальнейшее разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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