В Ярославской области собутыльник вынес из квартиры спящей хозяйки телевизор, телефон и часы
Подозреваемого задержали, сумму ущерба составила более 11 тысяч рублей
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Позавчера, 17 апреля, в Рыбинске в микрорайоне Веретье из квартиры местной жительницы украли имущество. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.
Сотрудники полиции нашли подозреваемого. 48-летний мужчина дал показания. Он рассказал, что выпивал вместе с хозяйкой, а когда она уснула, то забрал телевизор, телефон, пару настольных часов и ушел. Награбленное он продал, а на вырученные деньги купил алкоголь. Рыбинец был ранее судим. По факту кражи возбудили уголовное дело. Грабителя задержали и хотят заключить под стражу. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU