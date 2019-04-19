В Ярославской области собутыльник вынес из квартиры спящей хозяйки телевизор, телефон и часы

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-19T14:26:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Позавчера, 17 апреля, в Рыбинске в микрорайоне Веретье из квартиры местной жительницы украли имущество. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого. 48-летний мужчина дал показания. Он рассказал, что выпивал вместе с хозяйкой, а когда она уснула, то забрал телевизор, телефон, пару настольных часов и ушел. Награбленное он продал, а на вырученные деньги купил алкоголь. Рыбинец был ранее судим. По факту кражи возбудили уголовное дело. Грабителя задержали и хотят заключить под стражу. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU