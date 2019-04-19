2019-04-19T13:19:40+03:00
Происшествия

Над Ярославлем поднялся столб дыма

В МЧС рассказали, что это горела трава
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Дым над Ярославлем. Фото: группа "Подслушано в Ярославле" в "ВКонтакте".Дым над Ярославлем. Фото: группа "Подслушано в Ярославле" в "ВКонтакте".
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Над Ярославлем поднялся столб белого дыма. Произошло это утром 19 апреля. Очевидцы выложили фото происшествия в группе «Подслушано в Ярославле» в сети «ВКонтакте».

В МЧС по Ярославской области пояснили, что возгорание зафиксировано в поселке Щедрино. Там горела сухая трава.

- Пламя уже удалось ликвидировать. Угрозы для жилых домов нет, - сообщили в МЧС по Ярославской области.

Напомним, в Ярославском и Ростовском районах Ярославской области ввели особый противопожарный режим. Чего нельзя и что, наоборот, надо сделать в обязательном порядке жителям этих территорий - в нашей заметке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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