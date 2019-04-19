Ярославец хотел купить запчасти через интернет, но его обманули на 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-19T12:24:01+03:00

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Житель Кировского района позвонил в полицию. Он рассказал, что хотел купить автозапчасти в Интернете. Мужчина перевел продавцу 5 тысяч рублей. Тот удалил объявление о продаже, но товар не прислал и деньги, соответственно, тоже не вернул.

Полицейские нашли мошенника. На 39-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело. Оказалось, что он причастен к совершению двух аналогичных преступлений, ущерб от которых составляет 22 тысячи рублей.

Напомним, у пенсионерки из Ярославля неизвестная девушка украла 15 тысяч рублей. Она попросила позвонить по стационарному телефону, а сама оказалась мошенницей.

ИСТОЧНИК KP.RU