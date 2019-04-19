2019-04-19T11:41:06+03:00
Происшествия

Будущее уже наступило: в Ярославскую колонию пытались доставить смартфоны квадрокоптером

Беспилотник перехватили сотрудники УФСИН, а сам «пилот» скрылся
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: УФСИН по Ярославской областиФото: УФСИН по Ярославской области
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Для заключенных Рыбинской ИК-12 наступило будущее. Рогатки и катапульты остались в прошлом, на смену старым приспособлениям для перебрасывания запрещенных в колониях веществ пришли беспилотники. Сотрудники УФСИН перехватили квадрокоптер, которым пытались доставить несколько смартфонов.

- Злоумышленник, управлявший квадрокоптером, скрылся с места происшествия. – прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Устанавливаются лица, причастные к правонарушению.

А вот другой мужчина, попытавшийся сделать переброс, явно отстал от жизни. 34-летний мужчина пытался закинуть осужденным сверток с героином, примотанный синей изолентой к картошке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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