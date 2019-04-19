Будущее уже наступило: в Ярославскую колонию пытались доставить смартфоны квадрокоптером
Для заключенных Рыбинской ИК-12 наступило будущее. Рогатки и катапульты остались в прошлом, на смену старым приспособлениям для перебрасывания запрещенных в колониях веществ пришли беспилотники. Сотрудники УФСИН перехватили квадрокоптер, которым пытались доставить несколько смартфонов.
- Злоумышленник, управлявший квадрокоптером, скрылся с места происшествия. – прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Устанавливаются лица, причастные к правонарушению.
А вот другой мужчина, попытавшийся сделать переброс, явно отстал от жизни. 34-летний мужчина пытался закинуть осужденным сверток с героином, примотанный синей изолентой к картошке.
ИСТОЧНИК KP.RU