Будущее уже наступило: в Ярославскую колонию пытались доставить смартфоны квадрокоптером

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-19T11:41:06+03:00

Беспилотник перехватили сотрудники УФСИН, а сам «пилот» скрылся

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Для заключенных Рыбинской ИК-12 наступило будущее. Рогатки и катапульты остались в прошлом, на смену старым приспособлениям для перебрасывания запрещенных в колониях веществ пришли беспилотники. Сотрудники УФСИН перехватили квадрокоптер, которым пытались доставить несколько смартфонов.

- Злоумышленник, управлявший квадрокоптером, скрылся с места происшествия. – прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Устанавливаются лица, причастные к правонарушению.

А вот другой мужчина, попытавшийся сделать переброс, явно отстал от жизни. 34-летний мужчина пытался закинуть осужденным сверток с героином, примотанный синей изолентой к картошке.

ИСТОЧНИК KP.RU