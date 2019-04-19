2019-04-19T11:26:02+03:00
Происшествия

Во Фрунзенском районе Ярославля обнаружили наркопритон

Женщина организовала его в собственной квартире
Екатерина РЯБЦЕВА
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По части 1 статьи 232 УК РФ возбудили уголовное делоПо части 1 статьи 232 УК РФ возбудили уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружила наркопритон во Фрунзенском районе Ярославля. Местная жительница в собственной квартире организовала место для употребления наркотиков и сдержала его. По части 1 статьи 232 УК РФ возбудили уголовное дело. Теперь хозяйка притона ответит перед законом.

Полиция напоминает ярославцам, если вы видели, что где-то употребляются или продаются наркотики, а также организовываются наркопритоны можете анонимно сообщить в полицию: 02, с сотового – 102 и по телефону доверия – (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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