Во Фрунзенском районе Ярославля обнаружили наркопритон
Женщина организовала его в собственной квартире
По части 1 статьи 232 УК РФ возбудили уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружила наркопритон во Фрунзенском районе Ярославля. Местная жительница в собственной квартире организовала место для употребления наркотиков и сдержала его. По части 1 статьи 232 УК РФ возбудили уголовное дело. Теперь хозяйка притона ответит перед законом.
Полиция напоминает ярославцам, если вы видели, что где-то употребляются или продаются наркотики, а также организовываются наркопритоны можете анонимно сообщить в полицию: 02, с сотового – 102 и по телефону доверия – (4852) 73-10-50.
ИСТОЧНИК KP.RU