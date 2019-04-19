У ярославской бабушки мошенница украла 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-19T10:53:29+03:00

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В Кировском районе Ярославля к 82-летней пенсионерке пришла едва знакомая девушка. Она попросила позвонить по стационарному телефону. Доверчивая старушка разрешила, а потом обнаружила, что из квартиры пропали 15 тысяч рублей. Бабушка позвонила в полицию. Оказалось, что украла деньги 20-летняя мошенница. Ее подозревают в совершении еще двух краж. Было возбуждено уголовное дело, идет расследование.

Полицейские просят ярославских пенсионеров быть осторожными, не доверять незнакомым людям и не пускать их к себе домой; запирать входную дверь, не менять деньги. Если к вам пришли люди под видом сотрудников социальных, медицинских, коммунальных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам.

Если у вас возникают какие-то подозрения, звоните в полицию по телефонам: 02, 102 и 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU