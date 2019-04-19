2019-04-19T10:10:04+03:00
Происшествия

В ДТП с двумя легковушками и грузовиком на окружной дороге Ярославля пострадало три человека

В полиции озвучили подробности жуткой аварии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На юго-западной окружной дороге под Ярославлем столкнулись три авто. Фото: УМВД.На юго-западной окружной дороге под Ярославлем столкнулись три авто. Фото: УМВД.
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18 апреля около 19 часов 40 минут на юго-западной окружной дороге под Ярославлем столкнулись две легковушки и грузовик. В полиции озвучили подробности происшествия.

- Сначала произошло столкновение автомашины «Шевроле» под управлением 40-летнего мужчины и грузового автомобиля «Мерседес», за рулем которого находился 32-летний водитель. После этого «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, опрокинулся и столкнулся с автомобилем «Хендэ», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В аварии пострадало трое человек. Травмы получили 64-летние водитель «Хендэ» и пассажирка этой же машины. Также в больницу был доставлен пассажир «Мерседеса» - 18-летний молодой человек. По данным полиции, все пострадавшие нуждаются в амбулаторном лечении.

ГИБДД проводит проверку обстоятельств произошедшего.

В ДТП пострадали три человека. Фото: УМВД.

В ДТП пострадали три человека. Фото: УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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