2019-04-19T08:26:52+03:00
Общество

Жителям Ярославской области из-за долгов отключат газ

Под санкции рискуют попасть 1500 человек
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославцам из-за долгов грозятся отключить газ.Ярославцам из-за долгов грозятся отключить газ.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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«Газпром межрегионгаз Ярославль» готов пойти на крайние меры и отключить жителям региона газ. Карательная мера может коснуться 1500 человек, живущих в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов-Ямском, Угличском районах. Причиной стали долги абонентов.

- Все неплательщики, согласно законодательству, уже получили уведомления о предстоящем прекращении газоснабжения. После получения уведомления у потребителя есть возможность оплатить задолженность и избежать неблагоприятных последствий, - пояснили в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

По данным компании, общий долг населения региона на 1 апреля 2019 года составлял 102,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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