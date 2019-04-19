Жителям Ярославской области из-за долгов отключат газ
«Газпром межрегионгаз Ярославль» готов пойти на крайние меры и отключить жителям региона газ. Карательная мера может коснуться 1500 человек, живущих в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов-Ямском, Угличском районах. Причиной стали долги абонентов.
- Все неплательщики, согласно законодательству, уже получили уведомления о предстоящем прекращении газоснабжения. После получения уведомления у потребителя есть возможность оплатить задолженность и избежать неблагоприятных последствий, - пояснили в «Газпром межрегионгаз Ярославль».
По данным компании, общий долг населения региона на 1 апреля 2019 года составлял 102,5 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU