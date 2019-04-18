На прудах в Дзержинском районе Ярославля прохожие спасли собаку

СЕГОДНЯ 21:53 2019-04-18T21:53:09+03:00

В Ярославле помогли собаке, оказавшейся на льду пруда. Фото: скриншот с видео в группе «Подслушано в Ярославле» в «ВКонтакте».

Пес бегал по тонкому льду и не знал, как выбраться

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На прудах в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля спасли собаку. Произошло это днем 18 апреля. Пес каким-то образом попал на тонкий лед, который от берега отделяла полоса воды.

- 2-3 часа собаченка не могла выбраться, провалилась и скулила. Но дети были не равнодушны, не смогли пройти мимо. Я в том числе, - выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в «ВКонтакте» анонимный пост и видео.

На кадрах видно, что люди на мостике приманивают собаку, подбадривая ее на прыжок. А на следующем видео - пес уже на берегу. Значит история закончилась хеппи эндом.

ИСТОЧНИК KP.RU