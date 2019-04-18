2019-04-18T20:40:49+03:00
Общество

Запасайтесь бочками и огнетушителями: в двух районах Ярославской области введен особый противопожарный режим

В МЧС рассказали, какие правила должны соблюдать жители
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области ввели противопожарный режим.В Ярославской области ввели противопожарный режим.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославском и Ростовском районах Ярославской области введен особый противопожарный режим, Постановления об этом издали местные администрации. Действие особого режима на территории подразумевает ряд ограничений. В частности запрещается разводить костры, жечь сухую траву, мусор, бросать окурки, стекла, нельзя готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе жарить шашлыки. На территориях частных домов, дачных объединений нужно иметь емкости с водой объемом не менее 200 литров или огнетушители. Властям предписывается создавать противопожарные минерализованные полосы.

Нарушителей правил будут штрафовать. Размер наказания для граждан составит от 2 до 4 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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