Запасайтесь бочками и огнетушителями: в двух районах Ярославской области введен особый противопожарный режим
В Ярославском и Ростовском районах Ярославской области введен особый противопожарный режим, Постановления об этом издали местные администрации. Действие особого режима на территории подразумевает ряд ограничений. В частности запрещается разводить костры, жечь сухую траву, мусор, бросать окурки, стекла, нельзя готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе жарить шашлыки. На территориях частных домов, дачных объединений нужно иметь емкости с водой объемом не менее 200 литров или огнетушители. Властям предписывается создавать противопожарные минерализованные полосы.
Нарушителей правил будут штрафовать. Размер наказания для граждан составит от 2 до 4 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU