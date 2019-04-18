В Ярославле ОНФ вступился за жильцов аварийного дома

СЕГОДНЯ 19:56 2019-04-18T19:56:44+03:00

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В Ярославле Общероссийский народный фронт вступился за жильцов аварийного дома. Двухэтажное кирпичное здание находится в переулке Жуковского. Люди пожаловались в ОНФ на то, что их дом был признан непригодным для проживания еще в 2007 году, но до сих пор расселен не полностью. В нечеловеческих условиях остаются жить семьи с маленькими детьми, пожилые люди.

- Воду берем из колонки, газ – баллонный, отопление – печное. Электрощит находится в нежилом подъезде, неизвестные несколько раз срезали провода. Содержимое выгребных ям растекается по округе, – рассказала одна из жительниц Ирина Сущевская.

Кроме того, дом периодически подвергается налетам охотников за металлоломом, которые выламывают двери пустующих квартир, снимают решетки с окон и кровлю.

По информации ОНФ, некоторые квартиры в доме расселили через суд. Остальных жильцов власти планируют расселить в следующем году. Общественники обратились к мэру Владимиру Волкову с требованием ускорить этот процесс и законсервировать нежилой подъезд

ИСТОЧНИК KP.RU