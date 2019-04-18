Креативные ярославцы поборются за медали в Дельфийских играх

СЕГОДНЯ 19:32 2019-04-18T19:32:36+03:00

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В четверг, 18 апреля, молодые ярославцы сели на поезд до Ростова-на-Дону. Эта творческая молодежь представит область на восемнадцатых Дельфийских играх России.

- В ярославской команде 21 участник: студенты, школьники, представители творческих коллективов. Они будут бороться за победу в 9 номинациях: «Баян/аккордеон», «Саксофон», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Сольное народное пение», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Парикмахерское искусство» и «Дизайн одежды», - рассказали в правительстве области.

Дельфийские игры пройдут с 19 по 24 апреля. Более двух тысяч человек от 10 до 25 лет посоревнуются за медали в 29 номинациях. А лучшие команды - дельфийские кубки. Так что и ярославцам есть за что побороться. Тем более, что за последние три года команда привезла шесть медалей. среди них даже есть золото. А в общем рейтинге Ярославская область стоит на 13 месте, что совсем не плохо, учитывая, что команд 85.

ИСТОЧНИК KP.RU