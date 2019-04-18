В Ярославль привезут мощи Матроны Московской и Великомученика Георгия

СЕГОДНЯ 19:38 2019-04-18T19:38:12+03:00

Изменить размер текста: A A

С 8 по 13 мая в Ярославле пройдет ежегодная выставка-ярмарка «Мир и клир». В этот раз площадкой для него станет торговый центр «РИО» на Тутаевском шоссе. В выставке традиционно примут участие монастыри и храмы из разных уголков России и стран зарубежья.

Как сообщили в ярославской епархии, святынями выставки станут ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской и икона Великомученика Георгия с частицей его святых мощей.

Официальное открытие состоится 8 мая в 12 часов. В это время пройдет молебен о здравии перед мощами святой блаженной Матроны Московской в часовне выставки.

В выставке традиционно примут участие монастыри и храмы из разных уголков России и стран зарубежья. Посетители смогут приобрести церковную утварь, именные иконы, ювелирные изделия, мази и мёд с монастырских пасек, сувениры и православную литературу. Также здесь будут представлены товары для здоровья, натуральная косметика, одежду из натуральных тканей.

В рамках выставки запланирована и музыкальная программа. В частности, собиратель русского фольклора Александр Маточкин исполнит уникальные солдатские песни, частушки и байки, которые солдаты пели в окопах Великой Отечественной войны. Своими выступлениями гостей выставки порадуют коллективы «КоленкорЪ» (Москва), «Игрецы» (Кострома), «Свитлица» (Ярославль) и «Славена» (Данилов), лауреаты международных, всероссийских фестивалей и конкурсов Наталья и Федор Скунцевы. Для детей пройдут спектакли от воскресных школ.С 9 по 12 мая пройдут беседы со священником, иереем Димитрием Сташкевичем о том, как правильно поминать почивших родных и близких людей, о любви и браке, о развитии и самосовершенствовании. Запланированы благотворительные акции.

9 мая в часовне выставки состоится поминовение усопших воинов. Все желающие смогут почтить память своих предков, защищавших нашу Родину.

Вход на все мероприятия свободный.

Адрес выставки-ярмарки: г. Ярославль, ТРЦ «РИО», Тутаевское ш., д.1, 2 этаж.

Напомним, недавно вандалы осквернили чудотворную икону в Угличе Ярославской области- украли принесенные к ней ювелирные украшения, а сам холст порвали в нескольких местах.

ИСТОЧНИК KP.RU