Две немолодых ярославны забаррикадировались в аварийке, чтобы им дали роскошную квартиру

СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-18T19:15:33+03:00

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Насильно выселять из аварийной квартиры и вселять в нормальную двух очень немолодых женщин пришлось ярославским приставам. Причем, с помощью спасателей. Какое-то время назад мать и дочь, обе уже в возрасте, через суд добились, чтобы их квартиру признали аварийной. Плесень, тараканы и запах помогли им выиграть дело.

- Суд их требования удовлетворил, но благоустроенная квартира в другом районе города их не устроила, - рассказали в ярославской службе судебных приставов.

Хитрые женщины надеялись, что им дадут роскошную квартиру. Такую роскошную, чтобы можно было быстренько продать и обогатиться. А предложенный вариант для них, видимо, оказался недостаточно роскошным. Хитрый план провалился, но женщины не захотели сдаваться. Когда приставы со спасателями пришли, чтобы выполнить требования суда и выселить женщин из аварийки, те забаррикадировали дверь газовой плитой. И все еще надеялись, что за их настойчивость им дадут элитную квартиру. Но, к сожалению для женщин, спасатели все равно вошли в квартиру, а приставы сделали свое законное дело.

Напомним, это уже второй случай, когда два родственника не пускают к себе приставов. В первом брат и сестра держали весь дом без тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU