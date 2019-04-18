Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона» в Ярославле

СЕГОДНЯ 17:28 2019-04-18T17:28:02+03:00

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Детская соревновательная часть «Зелёного Марафона» ориентирована на все возрастные категории участников.

Организаторы забега предлагают широкую развлекательную программу для детей.

«Зелёный Марафон» Сбербанка, который в этом году приурочен ко Дню защиты детей, предлагает самым маленьким участникам забега разнообразные мероприятия.

В детских забегах на дистанцию не более 420 метров участвуют дети в двух возрастных категориях — от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет. Помимо соревновательной программы, для детей будут организованы игровые площадки и конкурсы.

«Зелёный Марафон» состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. Дистанция забега в Ярославле - 4,2 км. Мероприятие состоится на Советской площади. Чтобы выйти на старт соревнований, необходимо заполнить заявку на сайте.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

Дети смогут принять участие в забегах с письменного разрешения родителей

ИСТОЧНИК KP.RU